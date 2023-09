RWE Aktie News: RWE am Mittag leichter

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 35,11 EUR ab.

Die RWE-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 35,11 EUR abwärts. Der Kurs der RWE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 35,10 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 35,36 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 364.532 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.01.2023 bei 43,55 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 19,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 35,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 52,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte RWE am 10.08.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte RWE -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.476,00 EUR – das entspricht einem Minus von 34,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Am 13.11.2024 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 4,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Börse Frankfurt: So steht der LUS-DAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich schwächer