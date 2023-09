RWE Aktie News: RWE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 35,28 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 35,28 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 35,10 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 35,36 EUR. Bisher wurden heute 641.473 RWE-Aktien gehandelt.

Am 25.01.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 23,44 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 0,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RWE am 10.08.2023. In Sachen EPS wurden 0,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE -0,12 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 34,01 Prozent auf 5.476,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8.298,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass RWE im Jahr 2023 4,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

