RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von RWE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 29,33 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die RWE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 29,33 EUR zu. Die RWE-Aktie legte bis auf 29,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 28,55 EUR. Der Tagesumsatz der RWE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.900.552 Aktien.

Am 15.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 36,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,93 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,76 EUR. Dieser Wert wurde am 19.12.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die RWE-Aktie im Durchschnitt mit 42,33 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte RWE am 13.11.2024 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,44 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 21,90 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,07 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 20.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. RWE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,98 EUR fest.

