RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die RWE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,4 Prozent auf 32,13 EUR nach.

Um 15:53 Uhr ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 32,13 EUR. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 31,88 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,50 EUR. Bisher wurden heute 1.721.844 RWE-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 42,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 31,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 6,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,09 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,73 EUR an.

RWE veröffentlichte am 15.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 29,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,63 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 14.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,75 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich in Grün

XETRA-Handel: LUS-DAX steigt schlussendlich

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht Gewinne