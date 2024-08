RWE Aktie News: RWE am Vormittag kaum bewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von RWE zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die RWE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 32,12 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die RWE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 32,12 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 32,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 32,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 32,09 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.647 RWE-Aktien.

Am 14.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 42,33 EUR an. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 24,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 6,35 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 47,22 EUR an.

Am 14.08.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,81 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der RWE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 12.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

