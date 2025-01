RWE Aktie News: RWE am Nachmittag höher

Notierung im Blick

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 29,21 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 29,21 EUR zu. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 29,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,01 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.021.813 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 15.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,09 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,33 EUR.

Am 13.11.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,56 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,74 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

RWE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 20.03.2025 präsentieren. Am 12.03.2026 wird RWE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Experten taxieren den RWE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,98 EUR je Aktie.

