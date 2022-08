RWE Aktie News: Anleger schicken RWE am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Um 04:22 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 39,94 EUR ab. Die RWE-Aktie gab in der Spitze bis auf 38,87 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 40,51 EUR. Von der RWE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.423.100 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 20.05.2022 auf bis zu 43,97 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 9,17 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,67 EUR am 13.10.2021. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,04 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 0,850 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,69 EUR an.

RWE gewährte am 11.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,80 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8.298,00 EUR – ein Plus von 118,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RWE 3.792,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte RWE am 10.11.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von RWE rechnen Experten am 14.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 2,08 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

