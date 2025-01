RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag im Aufwind

So entwickelt sich RWE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 29,52 EUR zu.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 29,52 EUR. Zwischenzeitlich stieg die RWE-Aktie sogar auf 29,56 EUR. Bei 29,38 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 441.833 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,35 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2024. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 23,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 5,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,33 EUR aus.

RWE gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,56 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,44 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 21,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte RWE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,99 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

