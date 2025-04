RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 34,01 EUR.

Um 11:47 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 34,01 EUR ab. Die RWE-Aktie sank bis auf 33,88 EUR. Bei 34,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 439.983 RWE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.05.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,38 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,18 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,11 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 20.03.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -3,17 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,69 Prozent auf 8,27 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,23 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

RWE-Analyse: RWE-Aktie von Bernstein Research mit Market-Perform bewertet

RWE-Aktie etwas höher: RWE stoppt Offshore-Windprojekte in den USA

Investment-Note für RWE-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK