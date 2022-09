RWE Aktie News: RWE zeigt sich am Freitagvormittag fester

Um 09:22 Uhr ging es für das RWE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 38,42 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 38,53 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 38,42 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 66.389 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 20.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 43,97 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 12,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,67 EUR am 13.10.2021. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 29,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

RWE-Aktionäre bezogen im Jahr 2020 über eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,985 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 50,81 EUR aus.

RWE veröffentlichte am 11.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 0,80 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 118,83 Prozent auf 8.298,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.792,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die RWE-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von RWE rechnen Experten am 14.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 3,60 EUR in den Büchern stehen haben wird.

