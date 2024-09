RWE Aktie News: RWE am Montagmittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 32,87 EUR.

Die RWE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 32,87 EUR. Bei 32,79 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,09 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 479.005 RWE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 42,33 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.12.2023). Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2024 bei 30,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 1,000 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,09 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,89 EUR.

Am 14.08.2024 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,81 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,11 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,59 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,48 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte RWE am 13.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können RWE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,78 EUR je RWE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen