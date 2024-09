RWE Aktie News: RWE tendiert am Montagvormittag südwärts

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 32,99 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,7 Prozent auf 32,99 EUR. In der Spitze fiel die RWE-Aktie bis auf 32,99 EUR. Mit einem Wert von 33,09 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 76.711 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 42,33 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Bei 30,08 EUR fiel das Papier am 20.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 9,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 46,89 EUR je RWE-Aktie aus.

Am 14.08.2024 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,81 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,59 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte RWE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 12.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2024 2,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

KW 39: So bewegten sich die 40 DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Starker Wochentag in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Handelsende steigen

Gewinne in Frankfurt: Anleger lassen DAX steigen