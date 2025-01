RWE Aktie News: RWE am Nachmittag in Grün

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von RWE. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 29,87 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 29,87 EUR. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 30,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.020.072 RWE-Aktien.

Am 16.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,35 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der RWE-Aktie. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 7,06 Prozent sinken.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,09 EUR je RWE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 42,33 EUR an.

Am 13.11.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,44 EUR erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,90 Prozent auf 4,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 20.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,99 EUR je RWE-Aktie.

