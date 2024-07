RWE Aktie News: RWE am Mittag höher

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 34,46 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:47 Uhr 0,6 Prozent auf 34,46 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,65 EUR. Bei 34,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260.902 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 42,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 18,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,08 EUR ab. Abschläge von 12,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem RWE seine Aktionäre 2023 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,09 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,73 EUR aus.

Am 15.05.2024 lud RWE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 29,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,41 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,63 Mrd. EUR.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.08.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,77 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

Börse Frankfurt: Gewinne im DAX

Freundlicher Handel: DAX stärker