RWE Aktie News: RWE reagiert am Mittwochvormittag positiv

Die Aktie von RWE zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 34,49 EUR. Kurzfristig markierte die RWE-Aktie bei 34,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 34,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.809 RWE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 42,33 EUR. Der derzeitige Kurs der RWE-Aktie liegt somit 18,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2024 Kursverluste bis auf 30,08 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 14,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten RWE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,09 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,73 EUR an.

RWE gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,58 EUR, nach 2,15 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 29,55 Prozent auf 6,63 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,41 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

RWE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je RWE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,77 EUR fest.

