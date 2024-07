S&P 500 aktuell: S&P 500 letztendlich auf grünem Terrain

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 verzeichnete am Freitagabend Kursgewinne.

Am Freitag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 1,11 Prozent auf 5.459,10 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 45,699 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,733 Prozent auf 5.438,78 Punkte an der Kurstafel, nach 5.399,22 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 5.488,32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5.430,70 Punkten lag.

S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 1,54 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 26.06.2024, einen Stand von 5.477,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.04.2024, erreichte der S&P 500 einen Stand von 5.099,96 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.07.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4.566,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 15,10 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 5.669,67 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit 3M (+ 22,99 Prozent auf 127,16 USD), Mohawk Industries (+ 19,49 Prozent auf 160,71 USD), Charter A (+ 16,62 Prozent auf 367,62 USD), Bristol-Myers Squibb (+ 11,44 Prozent auf 50,45 USD) und Norfolk Southern (+ 10,91 Prozent auf 247,22 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil DexCom (-40,66 Prozent auf 64,00 USD), Biogen (-7,15 Prozent auf 211,17 USD), Harris (-5,70 Prozent auf 229,41 USD), ResMed (-5,42 Prozent auf 197,04 USD) und DaVita HealthCare Partners (-3,57 Prozent auf 137,41 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 50.390.283 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,088 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Unter den S&P 500-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

