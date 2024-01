S&P 500 aktuell: S&P 500 nachmittags in der Verlustzone

S&P 500-Entwicklung

So bewegt sich der S&P 500 am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel

Um 19:59 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,51 Prozent leichter bei 4.718,48 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 39,850 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,462 Prozent auf 4.720,94 Punkte an der Kurstafel, nach 4.742,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 4.704,72 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.726,59 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht stieg der S&P 500 bereits um Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, wurde der S&P 500 mit 4.594,63 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4.229,45 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, bei 3.824,14 Punkten.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell First Republic Bank (+ 9,43 Prozent auf 0,06 USD), SVB Financial Group (+ 4,99 Prozent auf 0,04 USD), Marathon Petroleum (+ 4,17 Prozent auf 158,72 USD), Eli Lilly and (+ 3,67 Prozent auf 613,91 USD) und CH Robinson Worldwide (+ 2,77 Prozent auf 89,54 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Enphase Energy (-6,24 Prozent auf 123,05 USD), Waters (-5,97 Prozent auf 309,00 USD), Aptiv (ex Delphi Automotive) (-5,25 Prozent auf 85,44 USD), Generac (-5,01 Prozent auf 120,99 USD) und Zebra Technologies (-4,96 Prozent auf 254,69 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 8.672.732 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 nimmt die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 2,731 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 226,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net