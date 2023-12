S&P 500-Handel aktuell: Anleger lassen S&P 500 letztendlich steigen

S&P 500-Performance

Heute zeigten sich die Börsianer in New York optimistisch.

Am Dienstag erhöhte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,42 Prozent auf 4.774,75 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 39,570 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,091 Prozent stärker bei 4.758,96 Punkten in den Handel, nach 4.754,63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 4.758,45 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.784,72 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, den Wert von 4.559,34 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.09.2023, lag der S&P 500-Kurs bei 4.273,53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2022, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 3.844,82 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 stieg der Index bereits um 24,86 Prozent. Bei 4.784,72 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 3.794,33 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Intel (+ 5,21 Prozent auf 50,50 USD), Hanesbrands (+ 5,20 Prozent auf 4,45 USD), Lumen Technologies (+ 4,05 Prozent auf 1,80 USD), APA (+ 3,70 Prozent auf 37,29 USD) und Monolithic Power Systems (+ 3,14 Prozent auf 637,04 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Norwegian Cruise Line (-2,86 Prozent auf 20,35 USD), Etsy (-2,78 Prozent auf 82,59 USD), SVB Financial Group (-2,50 Prozent auf 0,04 USD), Carnival (-1,69 Prozent auf 18,61 USD) und Under Armour (-1,67 Prozent auf 8,82 USD) unter Druck.

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13.352.487 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,731 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Mit 9,49 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Altria-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

