S&P 500-Handel aktuell: Börsianer lassen S&P 500 letztendlich steigen

S&P 500-Entwicklung

So bewegte sich der S&P 500 am Freitag letztendlich

Am Freitag steht der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,94 Prozent im Plus bei 4.358,34 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 36,637 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,560 Prozent stärker bei 4.341,98 Punkten, nach 4.317,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4.334,23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4.373,62 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 5,29 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.10.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4.229,45 Punkte. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 03.08.2023, einen Wert von 4.501,89 Punkten auf. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 03.11.2022, mit 3.719,89 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2023 legte der Index bereits um 13,97 Prozent zu. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 4.607,07 Punkten. 3.794,33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell First Republic Bank (+ 106,25 Prozent auf 0,03 USD), Expedia (+ 18,84 Prozent auf 112,71 USD), Paramount Global (+ 15,44 Prozent auf 13,76 USD), Gartner (+ 14,55 Prozent auf 386,71 USD) und Caesars Entertainment (+ 9,28 Prozent auf 44,40 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Fortinet (-12,35 Prozent auf 50,48 USD), Church Dwight (-5,61 Prozent auf 86,80 USD), Quanta Services (-3,37 Prozent auf 169,18 USD), Marathon Petroleum (-3,20 Prozent auf 150,78 USD) und Estée Lauder Companies (-2,99 Prozent auf 110,96 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 17.851.523 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2,559 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0,00 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 14,84 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Hanesbrands-Aktie an.

Redaktion finanzen.net