S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag fester

Index im Blick

Der S&P 500 entwickelt sich am Mittwoch positiv.

Am Mittwoch klettert der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0,67 Prozent auf 5.789,42 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 47,226 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,001 Prozent fester bei 5.751,18 Punkten in den Handel, nach 5.751,13 Punkten am Vortag.

Bei 5.790,43 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 5.745,02 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von 0,900 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2024, wurde der S&P 500 auf 5.471,05 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2024, stand der S&P 500 bei 5.576,98 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.335,66 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 22,07 Prozent zu Buche. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5.790,43 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Norwegian Cruise Line (+ 10,05 Prozent auf 22,89 USD), Carnival (+ 8,13 Prozent auf 20,41 USD), Corning (+ 5,90 Prozent auf 47,22 USD), Super Micro Computer (+ 5,45 Prozent auf 47,82 USD) und Royal Caribbean Cruises (+ 4,75 Prozent auf 192,10 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen NRG Energy (-4,54 Prozent auf 89,31 USD), Boeing (-2,13 Prozent auf 151,35 USD), American Tower (-1,93 Prozent auf 219,95 USD), Under Armour (-1,83 Prozent auf 8,34 USD) und Alphabet A (ex Google) (-1,70 Prozent auf 161,58 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 18.811.938 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,074 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Die First Republic Bank-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 600,00 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

