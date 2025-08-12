S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Booking-Investment von vor 3 Jahren verdient

Lukrative Booking-Anlage?

So viel hätten Anleger mit einem frühen Booking-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde das Booking-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Booking-Papier bei 2.086,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Booking-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,048 Booking-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2025 auf 5.532,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 265,08 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 165,08 Prozent vermehrt.

Alle Booking-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 176,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net