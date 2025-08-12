DAX24.418 +0,4%ESt505.482 +0,9%Top 10 Crypto15,97 +0,2%Dow45.138 +0,5%Nas21.537 -0,4%Bitcoin98.500 -1,2%Euro1,1671 +0,1%Öl65,91 -0,8%Gold3.334 +0,1%
Lukrative Booking-Anlage?

S&P 500-Papier Booking-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Booking-Investment von vor 3 Jahren verdient

19.08.25 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen Booking-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Booking Holdings
4.723,00 EUR 33,00 EUR 0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 3 Jahren wurde das Booking-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Booking-Papier bei 2.086,92 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Booking-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,048 Booking-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 18.08.2025 auf 5.532,00 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 265,08 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 165,08 Prozent vermehrt.

Alle Booking-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 176,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Booking Holdings

Analysen zu Booking Holdings

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Booking OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Booking BuyDeutsche Bank AG
08.08.2019Booking OverweightBarclays Capital
21.05.2019Booking BuyNeedham & Company, LLC
19.03.2019Booking Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Booking OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Booking BuyDeutsche Bank AG
08.08.2019Booking OverweightBarclays Capital
21.05.2019Booking BuyNeedham & Company, LLC
19.03.2019Booking Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
22.06.2018Booking HoldThe Benchmark Company
03.04.2017Pricelinecom NeutralMoffettNathanson
31.03.2016Pricelinecom Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
10.11.2015Pricelinecom Equal WeightBarclays Capital
06.08.2015Pricelinecom HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2012Pricelinecom reduceNomura
11.10.2011Pricelinecom reduceNomura
18.08.2011Pricelinecom reduceNomura
04.06.2010priceline.com "below average"Caris & Company, Inc.

