Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 nachmittags in der Gewinnzone

NASDAQ 100-Performance

Das macht das Börsenbarometer in New York am Dienstag.

Am Dienstag notiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,74 Prozent fester bei 25.529,37 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,422 Prozent auf 25.449,87 Punkte an der Kurstafel, nach 25.342,85 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 25.622,58 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.369,36 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 25.858,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.231,11 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 21.164,60 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 21,71 Prozent aufwärts. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.542,20 Punkten.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Intel (+ 7,22 Prozent auf 42,90 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,04 Prozent auf 183,49 USD), NXP Semiconductors (+ 6,27 Prozent auf 212,00 USD), AppLovin (+ 5,76 Prozent auf 659,48 USD) und Booking (+ 5,03 Prozent auf 5.137,70 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Kraft Heinz Company (-2,74 Prozent auf 24,68 USD), Baker Hughes (-2,07 Prozent auf 49,12 USD), PepsiCo (-1,87 Prozent auf 146,72 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-1,80 Prozent auf 215,81 USD) und Dollar Tree (-1,79 Prozent auf 107,92 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 23.364.281 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,704 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 5,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

