Lukratives Citizens Financial Group-Investment?

S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citizens Financial Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

06.01.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Citizens Financial Group-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Citizens Financial Group Inc
51,86 EUR 0,97 EUR 1,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Citizens Financial Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,81 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 257,666 Citizens Financial Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 15.730,48 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers am 05.01.2026 auf 61,05 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,30 Prozent angewachsen.

Citizens Financial Group wurde am Markt mit 25,46 Mrd. USD bewertet. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Citizens Financial Group-Anteilsschein bei 23,08 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen