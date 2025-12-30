S&P 500-Papier Citizens Financial Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Citizens Financial Group-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Citizens Financial Group-Aktien gewesen.
Werte in diesem Artikel
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Citizens Financial Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 38,81 USD. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 257,666 Citizens Financial Group-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 15.730,48 USD, da sich der Wert eines Citizens Financial Group-Papiers am 05.01.2026 auf 61,05 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 57,30 Prozent angewachsen.
Citizens Financial Group wurde am Markt mit 25,46 Mrd. USD bewertet. Die Citizens Financial Group-Aktie wurde am 24.09.2014 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Citizens Financial Group-Anteilsschein bei 23,08 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Citizens Financial Group und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Citizens Financial Group
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Citizens Financial Group
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent