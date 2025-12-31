DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.375 -0,2%Bitcoin75.260 ±-0,0%Euro1,1723 -0,2%Öl61,67 -0,3%Gold4.335 -0,1%
Profitable Fortive-Anlage?

S&P 500-Papier Fortive-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fortive von vor 5 Jahren abgeworfen

31.12.25 16:00 Uhr

Das wäre der Verdienst eines frühen Fortive-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Fortive-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 53,12 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Fortive-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,883 Fortive-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 105,32 USD, da sich der Wert einer Fortive-Aktie am 30.12.2025 auf 55,94 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 5,32 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Fortive belief sich jüngst auf 17,82 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen