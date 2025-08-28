S&P 500-Papier NortonLifeLock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NortonLifeLock von vor 3 Jahren eingebracht

Rentabler NortonLifeLock-Einstieg?

Wer vor Jahren in NortonLifeLock-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit NortonLifeLock-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die NortonLifeLock-Aktie bei 22,84 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NortonLifeLock-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 43,783 NortonLifeLock-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 03.09.2025 auf 29,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.298,60 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 29,86 Prozent.

NortonLifeLock markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net