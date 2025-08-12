S&P 500-Papier Super Micro Computer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Super Micro Computer von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnendes Super Micro Computer-Investment?

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Super Micro Computer-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Super Micro Computer-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 6,53 USD. Wenn ein Anleger damals 10.000 USD in die Super Micro Computer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.531,159 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.08.2025 gerechnet (46,07 USD), wäre das Investment nun 70.540,50 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 605,40 Prozent zugenommen.

Super Micro Computer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,63 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net