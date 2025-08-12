S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren eingefahren

Lukratives The Cigna Group Registered-Investment?

Vor Jahren in The Cigna Group Registered-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

The Cigna Group Registered-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 292,98 USD. Bei einem The Cigna Group Registered-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,413 The Cigna Group Registered-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2025 gerechnet (298,32 USD), wäre die Investition nun 1.018,23 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1,82 Prozent gleich.

The Cigna Group Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 79,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net