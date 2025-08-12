S&P 500-Papier The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in The Cigna Group Registered von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in The Cigna Group Registered-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Werte in diesem Artikel
The Cigna Group Registered-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 292,98 USD. Bei einem The Cigna Group Registered-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,413 The Cigna Group Registered-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2025 gerechnet (298,32 USD), wäre die Investition nun 1.018,23 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 1,82 Prozent gleich.
The Cigna Group Registered erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 79,25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: The Cigna Group Registered und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf The Cigna Group Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf The Cigna Group Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu The Cigna Group Registered Shs
Analysen zu The Cigna Group Registered Shs
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2018
|Express Scripts Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|08.03.2018
|Express Scripts Equal Weight
|Barclays Capital
|08.03.2018
|Cigna Overweight
|Barclays Capital
|31.01.2018
|Express Scripts Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.2017
|Express Scripts Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.03.2018
|Cigna Overweight
|Barclays Capital
|31.01.2018
|Express Scripts Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.2017
|Express Scripts Outperform
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|14.12.2017
|Express Scripts Buy
|Maxim Group
|04.12.2017
|Express Scripts Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.07.2018
|Express Scripts Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|08.03.2018
|Express Scripts Equal Weight
|Barclays Capital
|19.09.2017
|Express Scripts Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.07.2017
|Express Scripts Hold
|Needham & Company, LLC
|26.04.2017
|Express Scripts Hold
|Edward Jones
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.02.2016
|Express Scripts Sell
|Deutsche Bank AG
|13.01.2009
|CIGNA sell
|Citigroup Corp.
|07.11.2007
|CIGNA underweight
|Lehman Brothers Inc.
|02.11.2006
|Update CIGNA Corp.: Underweight
|Lehman Brothers
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Cigna Group Registered Shs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen