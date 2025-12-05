S&P 500-Titel GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GE HealthCare Technologies von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen GE HealthCare Technologies-Investment verdienen können.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr wurden GE HealthCare Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,38 USD. Bei einem GE HealthCare Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,276 GE HealthCare Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 82,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,64 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,64 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von GE HealthCare Technologies belief sich zuletzt auf 37,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.net
