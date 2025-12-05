DAX24.599 +0,4%Est505.858 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +1,3%Nas23.482 +1,0%Bitcoin76.436 +1,2%Euro1,1734 -0,1%Öl60,08 -1,4%Gold4.347 +0,8%
GE HealthCare Technologies-Performance im Blick

S&P 500-Titel GE HealthCare Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in GE HealthCare Technologies von vor einem Jahr abgeworfen

02.01.26 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen GE HealthCare Technologies-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE HealthCare Technologies
70,13 EUR 0,05 EUR 0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Vor 1 Jahr wurden GE HealthCare Technologies-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 78,38 USD. Bei einem GE HealthCare Technologies-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,276 GE HealthCare Technologies-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 31.12.2025 auf 82,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,64 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 4,64 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von GE HealthCare Technologies belief sich zuletzt auf 37,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

