S&P 500-Titel Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen

Rentable Linde-Investition?

Wer vor Jahren in Linde eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Linde-Papier statt. Zum Handelsende standen Linde-Anteile an diesem Tag bei 205,53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,865 Linde-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2.249,06 USD, da sich der Wert eines Linde-Anteils am 03.03.2025 auf 462,25 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 124,91 Prozent gesteigert.

Am Markt war Linde jüngst 218,58 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net