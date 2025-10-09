DAX24.673 +0,3%Est505.640 -0,2%MSCI World4.341 -0,3%Top 10 Crypto16,80 -2,8%Nas22.987 -0,3%Bitcoin105.430 -0,6%Euro1,1598 -0,3%Öl66,23 +0,2%Gold4.019 -0,5%
Investmentbeispiel

S&P 500-Titel Super Micro Computer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Super Micro Computer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

09.10.25 16:00 Uhr

Bei einem frühen Super Micro Computer-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Super Micro Computer-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 5,89 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 169,693 Super Micro Computer-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9.957,58 USD, da sich der Wert eines Super Micro Computer-Papiers am 08.10.2025 auf 58,68 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 895,76 Prozent vermehrt.

Super Micro Computer wurde am Markt mit 32,67 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

