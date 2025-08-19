DAX24.218 -0,2%ESt505.399 -0,8%Top 10 Crypto15,63 -1,4%Dow45.301 ±0,0%Nas21.449 ±0,0%Bitcoin94.499 -0,4%Euro1,1653 +0,3%Öl67,94 -1,2%Gold3.373 +0,2%
Profitable The Cigna Group Registered-Investition?

S&P 500-Titel The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte eine The Cigna Group Registered-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

26.08.25 16:00 Uhr

So viel hätten Anleger mit einem frühen The Cigna Group Registered-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
257,30 EUR -1,95 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades The Cigna Group Registered-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die The Cigna Group Registered-Aktie bei 174,10 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 57,438 The Cigna Group Registered-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2025 auf 300,76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17.275,13 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 72,75 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von The Cigna Group Registered belief sich jüngst auf 81,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

mehr Analysen