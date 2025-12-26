S&P 500-Titel The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Trade Desk A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die The Trade Desk A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der The Trade Desk A-Anteile betrug an diesem Tag 44,83 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,306 The Trade Desk A-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 31.12.2025 846,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,96 USD belief. Damit wäre die Investition um 15,32 Prozent gesunken.
Zuletzt verbuchte The Trade Desk A einen Börsenwert von 18,35 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
