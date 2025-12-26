DAX24.608 +0,5%Est505.862 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,77 +1,3%Nas23.481 +1,0%Bitcoin76.436 +1,2%Euro1,1734 -0,1%Öl60,08 -1,4%Gold4.347 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Wall Street uneins -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis, Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokus
Top News
S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr verloren S&P 500-Wert Colgate-Palmolive-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Colgate-Palmolive von vor einem Jahr verloren
S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Lohnendes The Trade Desk A-Investment?

S&P 500-Titel The Trade Desk A-Aktie: So viel Verlust hätte ein The Trade Desk A-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

02.01.26 16:00 Uhr

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in The Trade Desk A gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Trade Desk Inc (A)
32,38 EUR -0,24 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 3 Jahren wurde die The Trade Desk A-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der The Trade Desk A-Anteile betrug an diesem Tag 44,83 USD. Bei einer 1.000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 22,306 The Trade Desk A-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 31.12.2025 846,75 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 37,96 USD belief. Damit wäre die Investition um 15,32 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte The Trade Desk A einen Börsenwert von 18,35 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: The Trade Desk A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf The Trade Desk A

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf The Trade Desk A

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu The Trade Desk Inc (A)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu The Trade Desk Inc (A)

DatumRatingAnalyst
05.06.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
29.05.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
23.04.2019The Trade Desk A HoldNeedham & Company, LLC
08.03.2019The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
14.12.2018The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
05.06.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
29.05.2019The Trade Desk A BuyPivotal Research Group
08.03.2019The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
14.12.2018The Trade Desk A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
09.10.2018The Trade Desk A BuyD.A. Davidson & Co.
DatumRatingAnalyst
23.04.2019The Trade Desk A HoldNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
12.10.2018The Trade Desk A SellPivotal Research Group
09.07.2018The Trade Desk A SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für The Trade Desk Inc (A) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen