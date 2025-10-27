DAX24.267 +0,1%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,81 +6,2%Nas23.564 +1,6%Bitcoin98.697 +0,3%Euro1,1638 +0,1%Öl66,25 +0,9%Gold3.982 -2,4%
Rentable DuPont de Nemours-Anlage?

S&P 500-Wert DuPont de Nemours-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DuPont de Nemours von vor 5 Jahren verdient

27.10.25 16:00 Uhr

Vor Jahren in DuPont de Nemours-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DuPont de Nemours
70,31 EUR 0,29 EUR 0,41%
Charts|News|Analysen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades DuPont de Nemours-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das DuPont de Nemours-Papier bei 57,35 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die DuPont de Nemours-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,437 DuPont de Nemours-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1.412,55 USD, da sich der Wert eines DuPont de Nemours-Anteils am 24.10.2025 auf 81,01 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 41,26 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von DuPont de Nemours belief sich zuletzt auf 33,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

