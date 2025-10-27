S&P 500-Wert Evergy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Evergy von vor 3 Jahren abgeworfen

Lohnende Evergy-Anlage?

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Evergy-Investment gewesen.

Evergy-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Evergy-Aktie bei 60,20 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 16,611 Evergy-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.10.2025 gerechnet (77,96 USD), wäre das Investment nun 1.295,02 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 29,50 Prozent vermehrt.

Alle Evergy-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 17,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net