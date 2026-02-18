DAX25.168 +0,7%Est506.175 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6800 +6,0%Nas23.091 +1,0%Bitcoin56.682 +4,2%Euro1,1799 +0,2%Öl70,74 -0,7%Gold5.193 +0,9%
Rentable Harris-Anlage?

S&P 500-Wert Harris-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Harris von vor einem Jahr abgeworfen

25.02.26 16:00 Uhr

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Harris-Aktien verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Harris Corp Registered Shs
281,00 EUR -15,30 EUR -5,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Harris-Anteilen via Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Harris-Papier an diesem Tag 203,97 USD wert. Bei einem Harris-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,490 Harris-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 173,69 USD, da sich der Wert einer Harris-Aktie am 24.02.2026 auf 354,27 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 73,69 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Harris belief sich zuletzt auf 66,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

