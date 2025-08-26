DAX23.624 -1,7%ESt505.313 -1,0%Top 10 Crypto15,68 +2,9%Dow45.168 -0,8%Nas21.217 -1,1%Bitcoin95.114 +2,1%Euro1,1678 -0,3%Öl68,52 +0,5%Gold3.500 +0,7%
Lukratives The Cigna Group Registered-Investment?

S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel Gewinn hätte ein The Cigna Group Registered-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

02.09.25 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in The Cigna Group Registered-Aktien gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
The Cigna Group Registered Shs
255,90 EUR -2,25 EUR -0,87%
Charts|News|Analysen
Vor 10 Jahren wurden The Cigna Group Registered-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 139,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,718 The Cigna Group Registered-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 215,93 USD, da sich der Wert eines The Cigna Group Registered-Papiers am 29.08.2025 auf 300,87 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 115,93 Prozent angewachsen.

Insgesamt war The Cigna Group Registered zuletzt 79,94 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

