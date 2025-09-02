S&P 500-Wert The Cigna Group Registered-Aktie: So viel hätten Anleger an einem The Cigna Group Registered-Investment von vor einem Jahr verloren

The Cigna Group Registered-Investition im Blick

Vor Jahren The Cigna Group Registered-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem The Cigna Group Registered-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die The Cigna Group Registered-Aktie bei 357,61 USD. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in die The Cigna Group Registered-Aktie investiert, befänden sich nun 2,796 The Cigna Group Registered-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des The Cigna Group Registered-Papiers auf 300,89 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 841,39 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 15,86 Prozent.

Der Marktwert von The Cigna Group Registered betrug jüngst 81,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net