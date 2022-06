S&T Aktie News: S&T präsentiert sich am Freitagvormittag fester

Aktien in diesem Artikel S&T 13,91 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die S&T-Papiere um 17.06.2022 09:22:00 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die S&T-Aktie bei 13,99 EUR. Mit einem Wert von 13,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 77 S&T-Aktien gehandelt.

Am 24.09.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 23,94 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 41,56 Prozent könnte die S&T-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,22 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 24,69 Prozent würde die S&T-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 27,13 EUR.

Am 05.05.2022 lud S&T zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte S&T ein EPS von 0,16 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 329,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 294,10 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Am 04.08.2023 wird S&T schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass S&T einen Gewinn von 1,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

