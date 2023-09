Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Salesforce. Mit einem Kurs von 204,40 EUR zeigte sich die Salesforce-Aktie im Tradegate-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Salesforce-Aktie kam im Tradegate-Handel um 12:01 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 204,40 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 205,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Salesforce-Aktie bis auf 203,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 204,40 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 1.773 Salesforce-Aktien.

Am 19.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 212,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 4,11 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.12.2022 bei 119,28 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 222,89 USD.

Am 30.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,19 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.603,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Salesforce einen Umsatz von 7.720,00 USD eingefahren.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2024 wird am 28.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,94 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

