Salzgitter Aktie News: Salzgitter zeigt sich am Nachmittag fester

Salzgitter im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 22,84 EUR zu. Die Salzgitter-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,24 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.285 Salzgitter-Aktien.

Bei einem Wert von 29,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.07.2025). Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 23,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,176 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 25,76 EUR für die Salzgitter-Aktie aus.

Am 11.08.2025 legte Salzgitter die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Salzgitter mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,97 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Laut Analysten dürfte Salzgitter im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,503 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. steigen: Tarifrunde für Stahlbranche beginnt

Stahlwerte im Aufwind: Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Co. legen kräftig zu

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August