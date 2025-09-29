Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Salzgitter zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 25,68 EUR zu.

Das Papier von Salzgitter konnte um 11:38 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 25,68 EUR. Die Salzgitter-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,68 EUR an. Bei 25,28 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 42.832 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 15,73 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 49,53 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,176 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,92 EUR je Salzgitter-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,509 EUR je Salzgitter-Aktie.

