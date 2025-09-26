DAX23.794 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,52 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1722 +0,3%Öl69,30 -0,7%Gold3.816 +1,4%
So entwickelt sich Salzgitter

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

29.09.25 09:29 Uhr

29.09.25 09:29 Uhr
Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 25,32 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
25,28 EUR -0,02 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salzgitter-Aktie notierte um 09:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 25,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Salzgitter-Aktie bis auf 25,28 EUR. Bei 25,54 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.979 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,72 EUR erreichte der Titel am 09.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 17,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 48,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,176 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salzgitter 0,200 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

2025 dürfte Salzgitter einen Verlust von -1,509 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

