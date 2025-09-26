Salzgitter Aktie News: Salzgitter tendiert am Montagmittag südwärts

Blick auf Salzgitter-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 25,20 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 25,20 EUR ab. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 25,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,54 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.790 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,72 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,94 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 12,96 EUR fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,176 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 25,92 EUR je Salzgitter-Aktie an.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,509 EUR je Salzgitter-Aktie.

