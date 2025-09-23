DAX23.393 -1,2%ESt505.417 -0,9%Top 10 Crypto15,30 -2,1%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin94.938 -1,7%Euro1,1742 ±0,0%Öl69,07 ±0,0%Gold3.753 +0,5%
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Mittag mit grünen Vorzeichen

25.09.25 12:07 Uhr
Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 24,84 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Salzgitter
24,52 EUR 0,22 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:48 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 24,84 EUR zu. Die Salzgitter-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,98 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.497 Salzgitter-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salzgitter-Aktie 19,65 Prozent zulegen. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 47,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,176 EUR. Im Vorjahr erhielten Salzgitter-Aktionäre 0,200 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 äußerte sich Salzgitter zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,97 Prozent auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Am 16.11.2026 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,509 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

