Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 24,32 EUR.

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 24,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 24,98 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 179.402 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,176 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,92 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 2,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,509 EUR je Salzgitter-Aktie.

