Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von Salzgitter zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,1 Prozent im Plus bei 24,88 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salzgitter nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 3,1 Prozent auf 24,88 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 25,54 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,30 EUR. Bisher wurden heute 267.869 Salzgitter-Aktien gehandelt.

Bei 29,72 EUR markierte der Titel am 09.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 16,29 Prozent niedriger. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 47,91 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Salzgitter-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,176 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 25,92 EUR je Salzgitter-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salzgitter am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,02 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,64 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Salzgitter rechnen Experten am 16.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,509 EUR je Salzgitter-Aktie in den Büchern stehen.

