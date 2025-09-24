DAX23.604 -0,3%ESt505.458 -0,1%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1740 ±-0,0%Öl68,93 -0,2%Gold3.761 +0,7%
Notierung im Blick

Salzgitter Aktie News: Salzgitter verliert am Vormittag

25.09.25 09:26 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter verliert am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Salzgitter. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 24,18 EUR.

Die Salzgitter-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 24,18 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 24,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,50 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 13.356 Salzgitter-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Kursplus von 22,91 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2024 bei 12,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 46,40 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,176 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Salzgitter-Aktie im Durchschnitt mit 25,92 EUR.

Am 11.08.2025 hat Salzgitter die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Salzgitter vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,02 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,97 Prozent zurück. Hier wurden 2,34 Mrd. EUR gegenüber 2,57 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,509 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

