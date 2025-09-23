DAX23.604 ±-0,0%ESt505.467 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,34 +0,8%Gold3.764 ±0,0%
Aktienkurs aktuell

Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Salzgitter

24.09.25 12:05 Uhr
Salzgitter Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Salzgitter

Die Aktie von Salzgitter gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Salzgitter-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 24,08 EUR.

Die Salzgitter-Aktie notierte um 11:37 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 24,08 EUR. Die Salzgitter-Aktie sank bis auf 23,90 EUR. Bei 24,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 37.506 Salzgitter-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,72 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2025. Der derzeitige Kurs der Salzgitter-Aktie liegt somit 18,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 12,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,200 EUR an Salzgitter-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,176 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,92 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,509 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

