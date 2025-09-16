Salzgitter Aktie News: Salzgitter steigt am Freitagvormittag

So entwickelt sich Salzgitter

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,6 Prozent auf 25,24 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,6 Prozent auf 25,24 EUR zu. Die Salzgitter-Aktie legte bis auf 25,42 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,30 EUR. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 37.873 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. 17,75 Prozent Plus fehlen der Salzgitter-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,176 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,92 EUR.

Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Salzgitter ein Ergebnis je Aktie von -0,64 EUR vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Salzgitter 2,34 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,509 EUR je Salzgitter-Aktie.

