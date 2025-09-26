Salzgitter Aktie News: Salzgitter macht am Montagnachmittag Boden gut

Salzgitter im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 25,62 EUR zu.

Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 25,62 EUR. Im Tageshoch stieg die Salzgitter-Aktie bis auf 25,76 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60.885 Salzgitter-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,72 EUR) erklomm das Papier am 09.07.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,96 EUR am 23.10.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salzgitter-Aktie 97,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,200 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,176 EUR je Salzgitter-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,92 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 2,34 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salzgitter 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 10.11.2025 dürfte Salzgitter Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Analysten gehen davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,509 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Aktien von Salzgitter, thyssenkrupp und Co. steigen: Tarifrunde für Stahlbranche beginnt

Stahlwerte im Aufwind: Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Co. legen kräftig zu

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August